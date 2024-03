Futuro incerto per Natan, Cajuste e Lindstrom: si decide tutto nelle ultime 9 partite

Napoli - Le scelte di Natan, Cajuste e Lindstrom: il brasiliano ha 23 anni, è costato 10 milioni e avrebbe dovuto sostituire Kim. Già. Ma dopo un avvio complesso e un po’ di partite in fila tra settembre e dicembre, a ridosso di Natale s’è infortunato all’Olimpico con la Roma ed è scivolato in fondo alle gerarchie. Nel 2024 vanta 2 presenze e 73 minuti. Il mediano svedese Cajuste, 24 anni, è stato pagato 12 milioni: ha giocato più di tutti, ma a singhiozzo. Da rivedere. Proprio come Lindstrom, uno dei colpi più cari del mercato estivo con i suoi 25 milioni di valutazione. Faceva scintille con l’Eintracht in Bundesliga e in Champions, nel Napoli ha giocato titolare due volte. Il loro futuro è tutto da decidere in queste prossime partite.