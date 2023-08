Napoli - Il Corriere della Sera racconta che se dovesse saltare Gabri Veiga, il Napoli allora perderebbe una grande opportunità . Dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga dipende probabilmente anche la permanenza di Gianluca Gaetano che, se ci fosse abbondanza in mezzo al campo, ha le proposte di Empoli, Cagliari e soprattutto Frosinone per accoglierlo in prestito.