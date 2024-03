Futuro Acerbi a rischio, l'Inter non tollererebbe una macchia del genere viste le tante iniziative contro la discriminazione

Ultime notizie calcio- Momento chiave per la stagione e la carriera di Acerbi che rischia grosso. Perché il difensore italiano dell'Inter può essere fatto fuori dal club se dovesse essere ritenuto responsabile di un episodio razzista contro Juan Jesus.

Come scrive il Corriere dello Sport, Acerbi e il suo entourage si accontenterebbero di 2 giornate di squalifica. Se, invece, si dovesse andare per una condanna più grave allora ci potrebbero essere conseguenze anche per il suo futuro. Del resto, l’Inter non si è più esposta pubblicamente dopo il comunicato di lunedì scorso, ma non sarebbe tollerata una “macchia” del genere, considerando le molte iniziative a favore dell’integrazione e dell’inclusione, nonché le battaglie contro la discriminazione, intraprese dal club sin dalla presidenza di Massimo Moratti.