Futre: "Juventus? Mi ha sorpreso il black-out sofferto contro il Napoli, non è da loro. Sarri si sarà sicuramente arrabbiato"

Notizie Calcio - Paulo Futre, ex calciatore portoghese della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Joao Felix può aspirare al trono di Cristiano?

«Sì. Se tutto va bene, se non si mettono in mezzo infortuni io vedo Joao Felix vincere il Pallone d’oro in 4-5 anni. E salire sul podio in 2-3. Ha tutto per farlo: idee calcistiche da fenomeno e margine di crescita, ha solo 19 anni. Detto questo, ci vuole calma e il paragone con Ronaldo dev’essere evitato: Cristiano ha vinto 5 Palloni d’oro, non si può mettere tanta pressione su Joao iniziando già a compararlo con Cris. L’accostamento sarebbe ingiusto per entrambi. Sarebbe una mancanza di rispetto. Ne riparliamo tra qualche anno».