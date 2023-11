Furbata Mazzarri: ieri ha fatto di proposito questa cosa in conferenza stampa

Notizie Calcio Napoli - E’ stata molto apprezzata nell’ambiente la prima conferenza stampa di Walter Mazzarri. Pure emozioni e totale coinvolgimento da parte dell’ex allenatore del Napoli che riportò gli azzurri in Champions League.

Mazzarri in conferenza,

«Lo confesso, guardo la squadra e mi vengono i brividi. È strano anche per me, dopo 23 anni di carriera», dice senza preoccuparsi di sembrare fragile. E come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, considerando che l’esperienza è dalla sua parte, probabilmente in questo momento ha voluto spostare volutamente l’attenzione su aspetti extracalcistici. Per il restante parola direttamente al campo a partire da quest'oggi.