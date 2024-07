Fumata bianca per Buongiorno: firmerà a stretto giro per poi raggiungere il Napoli in ritiro

Calciomercato Napoli - Arriva la conferma da Il Mattino su quella che è la trattativa per vedere Buongiorno al Napoli, decisive le prossime ore per il trasferimento del giovane centrale italiano e capitano del Torino.

Calciomercato: Buongiorno-Napoli, trattativa in chiusura

Ci siamo ormai, Buongiorno firmerà un contratto di cinque anni con il Napoli con opzione (unilaterale) per l'anno successivo a cifre che vanno quasi a triplicare quelle percepite attualmente a Torino. A tenere banco, con il suo procuratore, pare sia stata anche la richiesta di inserimento di una clausola rescissoria su cui ancora si sta ragionando.

Filtra ottimismo anche per quanto riguarda la forbice tra domanda ed offerta: il Torino di Cairo chiede circa 45 milioni di euro per il suo capitano; il Napoli - dopo una prima offerta - ha aperto ulteriormente il portafogli spingendosi fino a 35 milioni più alcuni bonus che potrebbero essere il passepartout per il buon esito dell'operazione. La fumata bianca è imminente per vedere Buongiorno al Naoli.

Conte conta di avere a sua disposizione Buongiorno il prima possibile. Ovviamente dopo i giorni di ferie di cui beneficerà il 25enne difensore granata, come tutti i nazionali "reduci" dall'esperienza (infelice) in Germania per Euro 24. A conti fatti, insomma, il difensore dovrebbe firmare a stretto giro per poi raggiungere il Napoli in ritiro nella seconda fase in programma a Castel Di Sangro a fine luglio.