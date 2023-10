Frosinone, Stirpe: "Urge accordo sui diritti tv. Chiedo chiarimenti sul canale della Lega"

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato ai microfoni di TMW all'ingresso della Lega dove quest'oggi si terrà l'ennesima Assemblea in merito ai diritti tv: "Bisogna trovare una soluzione, è un problema che oramai comincia ad essere datato ed è tempo di trovare soluzioni".

Durante l'ultima settimana i club si sono compattati a tal proposito?

"Che io sappia non ci sono state riunioni, solo delle video call di approfondimento su certi temi che riguardano il canale (di Lega, ndr). Non c'è ancora una visione condivisa su come trovare una soluzione".

Dispiaciuti per il risultato di ieri?

"Sì perché abbiamo fatto una buona prestazione e la partita è stata decisa dagli episodi. Il secondo gol è incredibile, nella dinamica. Il primo la palla sembrava un flipper... Il calcio però è fatto così, il Bologna non ha rubato nulla".

Il Frosinone che posizione ha sui diritti tv?

"Ho bisogno oggi di qualche chiarimento per quel che riguarda le riunioni della scorsa settimana, soprattutto di un approfondimento sui costi del canale".

Il Frosinone quindi è dalla parte del canale?

"No no, vediamo, dipende. A seconda delle risposte che riceverò posso propendere per una strada o per l'altra".