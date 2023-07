Frosinone, Stirpe: "Napoli? Sapremo essere all'altezza. Kvernadze-Kvara sfida intrigante"

Calcio Napoli - Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport

Presidente Stirpe, si riparte dal Napoli. La terza volta del Frosinone in A propone subito una sfida impegnativa contro i campioni d’Italia.

«Un esordio migliore non poteva esserci. Sarà una bella vetrina per il Frosinone, la città e l a nostra tifoseria. Sapremo essere all’altezza».

Garcia, Sarri, Inzaghi, Mourinho, Pioli, Gasperini, Allegri: chi vince lo scudetto?

« È prematuro dirlo. Al termine del mercato potremmo provare a rispondere con un margine d’errore meno ampio. Non sappiamo tante cose. Il campionato sarà difficile non solo in vetta».

Per fortuna si tornerà presto in campo. Suggestivo l’incrocio allo “Stirpe” tra Kvernadze e Kvaratskelia, due georgiani amici pronti a riaccendere la A. Una sfida avvincente?

«Bella e intrigante. Speriamo che il nostro Giorgi sia all’altezza di Khvicha che ha già dimostrato di essere uno straordinario campione nel Napoli».