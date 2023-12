Frosinone, Stirpe: "Ancora non ho realizzato l'impresa del Maradona. De Laurentiis? Abbiamo viaggiato insieme prima della gara"

Serie A - Maurizio Stirpe, presidente del frosinone, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Certo, la notte di martedì come si può scordare. Nel tempio di Diego. Che emozione è stata presidente Stirpe?

«Già, nel tempio di Diego. Non andavo da tanto a Napoli, ricordavo il vecchio San Paolo e lo stadio che ho visto mi sembra stato ripensato con una progettualità efficace. Molto migliorato. Devo dire la verità? Io sto ancora qui a chiedermi cosa sia successo veramente. Quasi non ci credessi ancora. Una serata importante per tanti motivi. Abbiamo fatto uno step il cui segnale può essere uno soltanto: la strada intrapresa è giusta. Occhio però, siamo solo all’inizio di un percorso e dobbiamo avere la consapevolezza che sarà sempre più duro. Noi dobbiamo puntare a mantenere la categoria e stiamo solo al primo pezzo di strada».

De Laurentiis lo ha visto?

«Abbiamo fatto insieme il viaggio in treno da Roma. Ci eravamo ripromessi di vederci. Alla fine non ci siamo riusciti».