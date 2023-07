Frosinone, patron Stirpe: "Il Napoli non ci fa paura! Kvernadze come Kvaratskhelia? Speriamo sia arma letale"

Notizie Napoli calcio. La squadra di Rudi Garcia affronterà il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Allo stadio "Benito Stirpe" si giocherà sabato 19 agosto alle ore 18.30.

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Eccone un breve estratto:

Napoli alla prima? «Figuriamoci, è già così difficile di per sé la Serie A che non possiamo permetterci di avere paura: sia contro il Napoli che alla seconda in casa contro l’Atalanta...».

Kvernadze come Kvaratskhelia? «Lo seguivamo da più di qualche mese: potevamo prenderlo solo se fossimo saliti in A e lo abbiamo fatto. Speriamo sia un’arma letale per gli avversari. Anche Cuni dal Bayern Monaco è un’operazione che ci ha entusiasmato».