Esordio Napoli a Frosinone, c'entra la situazione del Maradona: il retroscena e la richiesta di ADL

Notizie Napoli calcio. La squadra di Rudi Garcia esordirà in trasferta contro il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Allo stadio "Benito Stirpe" si giocherà sabato 19 agosto alle ore 18.30.

Frosinone-Napoli, il retroscena

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport si è trattata di una richiesta specifica di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, in quanto allo stadio Diego Armando Maradona sono ancora in corso dei lavori:

"Saranno i campioni d’Italia, come da prassi legate alle scelte televisive, a inaugurare il campionato di Serie A. Quest’anno tocca dunque al Napoli, eccezionalmente in trasferta (su precisa richiesta di De Laurentiis per dei lavori al Maradona) a Frosinone, ma gli azzurri non saranno soli: sabato 19 agosto alle 18.30 si giocherà anche la sfida tra Empoli e Verona, mentre alle 20.45 si disputeranno Genoa-Fiorentina e Inter-Monza".