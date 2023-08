Frosinone-Napoli, le probabili scelte di Rudi Garcia in difesa: Natan in rodaggio, scelto il partner di Rrahmani

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo, sabato alle ore 18.30 inizierà il campionato del Napoli campione d'Italia: il percorso di difesa del titolo comincerà da Frosinone e c'è tanta attesa nel capire quali saranno le prime scelte di Rudi Garcia.

Frosinone-Napoli, le probabili scelte di Garcia

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico francese dovrebbe affidarsi all'usato sicuro: il neo acquisto Natan, arrivato per rimpiazzare Kim, appare essere ancora in rodaggio e per questo motivo accanto a Rrahmani a Frosinone ci sarà Juan Jesus. Tra i pali spazio a Meret, così come appare inamovibile capitan Di Lorenzo: l'ultimo ballottaggio difensivo è sulla corsia di sinistra, con Mario Rui in vantaggio su Mathias Olivera.