Gazzetta - Napoli da applausi, meno spettacolare e più cinico: c'è una sensazione sulla squadra di Garcia

Notizie calcio. "Napoli da applausi", apre così la Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 3-1 ottenuta dai campioni d'Italia nell'esordio stagionale in campionato a Frosinone.

Ecco quanto si può leggere sulla rosea presente oggi in edicola, che applaude la prima uscita ufficiale di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli:

Si parte con un bel 3-1 e l’impressione che questo Napoli possa essere meno spettacolare ma più cinico. Garcia ha fatto capire senza troppi giri di parole che vuole un Napoli suo, non la fotocopia di quello, bellissimo, di Spalletti. Giusto, è una questione di identità. Meno possesso (qui il 52 per cento), meno tocchi (poco più di 600 come il Frosinone), meno uscite palle al piede in impostazione bassa. Più lanci e verticalità. Come se il gol e la voglia di far male il prima possibile fossero il nuovo totem.