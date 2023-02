Frattesi-Napoli, chiamata di Giuntoli a Carnevali: spunta anche un altro obiettivo

Calciomercato Napoli - Dopo il colpo Raspadori della scorsa estate, l'asse Napoli-Sassuolo potrebbe tornare a riscaldarsi nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli, doppio nome dal Sassuolo

Uno degli obiettivi del Napoli per il calciomercato estivo 2023 è Davide Frattesi, centrocampista proprio del Sassuolo che piace a diversi club in Serie A (la Roma su tutti). Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe già stato con lungo contatto telefonico tra Giuntoli e Carnevali per parlare del ragazzo: il classe '99 non è però l'unico giocatore del Sassuolo a piacere agli azzurri, nel mirino c'è anche l'esterno offensivo Armand Laurienté.