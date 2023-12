Freddo gelido al Maradona: il gesto di Kvaratskhelia, Osimhen ed Anguissa è da applausi | FOTO

Vittoria e sorrisi in Napoli-Cagliari, gli azzurri sono tornati al successo al Maradona in campionato che mancava dalla sfida contro l'Udinese vinta per 4-1. Anche in quell'occasione segnò Khvicha Kvaratskhelia, match winner contro il Cagliari e non solo!

Il georgiano infatti, assieme ad Osimhen e Anguissa, si è reso protagonista di un gesto fantastico prima del fischio d'inizio. I tre azzurri hanno riscaldato i bambini che come di consueto accompagnano i giocatori in campo con i loro giacconi. Il primo a togliere la giacca per darla al bambino dinanzi a lui è stato Victor Osimhen, anche lui a segno poi successivamente nella vittoria azzurra.

Gesti piccoli ma che rendono i grandi calciatori anche grandi uomini. I piccoli in campo avranno sicuramente gradito il gesto dei tre condottieri partenopei.