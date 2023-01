Formazione Napoli, Il Mattino - Spalletti ha già scelto tra Anguissa e Zielinski, altri due ballottaggi da decidere

Napoli - Le ultime sui dubbi di formazione di Spalletti per Inter-Napoli. Ci sono aggiornamenti da Il Mattino su quelle che possono essere le possibili scelte:

Spalletti vuole delle certezze. Rrhamani, che è da tre mesi che non gioca una partita ufficiale, probabilmente non gliele dà ancora: meglio un esordio più soft, magari a Marassi con la Sampdoria. Dunque, con l’Inter è la coppia composta da Juan Jesus e Kim quella che scenderà in campo.

Nel valzer dei soliti ballottaggi Mario Rui è davanti a Olivera, Politano a Lozano e diciamo che Ndombele sembra avere un biglietto di priority per il centrocampo. Ora, l’altro quesito è se a scapito di Anguissa o Zielinski e l’impressione, almeno fino a ieri, che possa essere il camerunense a partire dalla panchina.