CorSport - Monza-Napoli: tre novità nella formazione scelta da Calzona

Francesco Calzona effettuerà dei cambi nell'undici iniziale che domani giocherà in casa del Monza. Ci saranno almeno tre volti nuovi rispetto alla sconfitta di una settimana fa al Maradona contro l'Atalanta. Non cambierà invece il modulo che resterà il 4-3-3.

Probabili formazioni Monza Napoli

Napoli - Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport saranno tre le novità di formazione domani a Monza. In difesa spazio all'uruguaiano Matias Olivera che prenderà il posto a sinistra di Mario Rui. A centrocampo sembra concretizzarsi l'esclusione di Hamed Junior Traorè con Piotr Zielinski nuovamente titolare dopo un periodo passato in panchina. Sabato scorso il polacco fu lanciato ad inizio secondo tempo dove peraltro colpì un clamoroso palo. In attacco torna invece Kvaratskhelia che prenderà sulla sinistra il posto di Giacomo Raspadori.