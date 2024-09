Napoli - Novità sulle condizioni di Michael Folorunsho. Ecco cosa si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Ci sarà in panchina anche Folorunsho, non convocato per la gara contro il Palermo a causa di un forte attacco influenzale. Sta recuperando, ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo con i compagni".