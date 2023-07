Folorunsho e Zerbin verso la cessione: due club di Serie A in pole position

Notizie Napoli calcio. Il club azzurro è al lavoro per programmare la prossima stagione ed è molto probabile che Folorunsho e Zerbin possano lasciare il Napoli in prestito per trovare maggior minutaggio.

Calciomercato Napoli, Zerbin e Folorunsho verso la cessione

Folorunsho arriva da un'ottima stagione in Serie B con il Bari ed ora è pronto a cimentarsi con la massima serie. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul centrocampista c'è il forte interessamento del Verona che vorrebbe bruciare la concorrenza (piace anche all'Empoli).

Situazione simile per Zerbin che, dopo lo scudetto vinto ma senza vedere quasi mai il campo, si sente in rampa di lancio per trovare maggiore minutaggio in Serie A: sull'esterno c'è il concreto interressamento del Lecce, ad oggi in vantaggio sugli altri club.