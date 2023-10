Follia Ultras: bollettino di guerra a Verona, identificati 600 'tifosi'

Napoli - Scontri Verona Napoli, scene di guerriglia urbana in città a Verona, quando circa 600 'tifosi' sono stati indentificati per gli scontri che si sono registrati già da prima della partita del Napoli. Questo quanto scrive Il Mattino in merito ai pesanti scontri Verona Napoli:

C'è da registrare l'ennesima pagina di follia e violenza ultras che ha portato all'ennesimo bollettino di guerra. È di quasi 600 "tifosi" identificati il bilancio della giornata in cui a Verona si è giocata la gara Hellas-Napoli. Scene di guerriglia urbana. I primi scontri si sono verificati alle 10 del mattino.