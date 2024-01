Follia pura e insensata di Mazzocchi: è la ciliegina sulla torta di una squadra che non gioca

Napoli - Critiche de Il Mattino nei confronti del Napoli e viene analizzato l'esordio choc del nuovo acquisto Pasquale Mazzocchi:

Per raddrizzare il tiro è appena arrivato Mazzocchi che ha bagnato il suo esordio in azzurro con una espulsione dopo meno di 5 minuti per una entrata killer su Lazaro. Ingenuità? No, follia pura e insensata. E pensare che a detta di Mazzarri (confermatissimo da Meluso dopo il ko di Torino), doveva essere proprio il terzino a dare la sveglia a chi si era addormentato. È stata la ciliegina sulla torta per una squadra che non gioca male, non gioca e basta.