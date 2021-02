Focolaio Torino, confermati tutti i contagi: rinviata la partita col Sassuolo

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica Torino riporta le ultime notizie in merito ai contagi da Covid-19 nella squadra di Davide Nicola:

"Oggi la Lega Serie A ufficializzerà il rinvio della partita di domani sera contro il Sassuolo, mentre resta in forte dubbio la sfida di martedì contro la Lazio, che potrebbe essere disputata solo se l’emergenza Covid in casa granata si dovesse stabilizzare. Questa la direzione che dovrebbe prendere il futuro prossimo del Torino che per il momento continua a non allenarsi. Anche ieri il Filadelfia è rimasto chiuso, mentre i tamponi processati in mattinata hanno confermato la positività di Bremer, il cui test martedì era risultato dubbio. Sullo sfondo permangono i 7 giorni di isolamento disposti dall’Asl; dovrebbe saltare anche la partita di Roma ma molto dipenderà dai tamponi effettuati stasera. Qualora non venissero riscontrate nuove positività – né venisse verificata l’esistenza della variante inglese « che sta circolando molto e che ci induce ad andare a fondo a proposito del Torino » come conferma il direttore dell’Asl di Torino Carlo Picco - allora l’Asl potrebbe decidere di " alleggerire" l’isolamento permettendo la ripresa degli allenamenti, prima individuali, poi in gruppo".