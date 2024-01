Flop Supercoppa in Arabia, Gazzetta: una tristezza, in tribuna trasmettevano Palestina-Emirati! Dato choc sugli spettatori

Notizie calcio. Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la scelta di disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ieri, nel corso di Napoli-Fiorentina, lo stadio era praticamente vuoto ed il flop è evidente a tutti:

"Che tristezza le due curve quasi vuote, i seggiolini nudi. Per l’ufficialità: 9.762 spettatori, per l’evidenza non più di 6 mila. Una cornice da campionato dilettantistico. In un angolo della tribuna, un gruppetto di pseudo-tifosi napoletani, malinconici come il loro fumogeno che, al termine, hanno pure mostrato una bandiera offensiva. A match iniziato, le tv della tribuna stampa trasmettevano Palestina-Emirati di Coppa d’Asia. Ha senso volare per migliaia di km per esporre il calcio italiano in questo modo?".