Fiorentina-Napoli, ospite speciale sulle tribune del Franchi: ci sarà anche il ct Mancini

Il centro tecnico di Coverciano è a due passi dal centro Firenze, ma nella Fiorentina c'è già un bel po' di Nazionale. Non soltanto per la presenza in campo di Chiesa e Biraghi (che pure è in odore di partenza), ma perché in tribuna, anzi nella dirigenza, c'è Andrea Mancini, secondo figlio di Roberto, il ct. Quella di inserirlo nell'area sportiva è stata una scelta e una volontà esplicita del neo presidente Rocco Commisso e del suo braccio destro Joe Barone. I tre, infatti, si sono conosciuti nel 2016 a New York durante la fortunata avventura di Andrea da calciatore dei Cosmos: un anno e subito un titolo, quello nella Nasl. Si sono piaciuti e a distanza di anni, Commisso e Barone si sono ricordati di quel ragazzo, oggi 27enne, che ha intanto iniziato a camminare sulle sue gambe, dal campo alla scrivania. Come riporta Il Mattino:

Al Franchi ci sarà anche Mancini