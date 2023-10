Napoli - Il risultato più inatteso è il pareggio casalingo della Fiorentina per 2-2 contro i non irresistibili ungheresi del Ferencvaros allenati da Dejan Stankovic. Poco concentrati i viola che hanno concesso un'ora dominano gli avversari e la cosa indispettisce non poco Italiano, che domenica affronterà il Napoli al Maradona, dove si cercherà riscatto.