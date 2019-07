Fiorello: "Se dopo Manolas il Napoli prende James, sarà tutto meno noioso"

Ultimissime calcio Napoli, Rosario Fiorello, showman e tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“Ottanta milioni per Lukaku? Follie. Ne ho parlato con Cassano, qui al Forte Village in Sardegna. Mi ha detto: Fiorè, ma allora io quanti ne valevo! Conoscendo Conte non stupisce che Icardi e Nainggolan siano fuori. Il campo conta come comportamenti e social. La Juve? Spero non sia come la Mercedes in Formula Uno. Noi nerazzurri sappiamo di dover soffrire, è genetico. Ma ora accorciamo le distanze. E se dopo Manolas il Napoli prende James, sarà tutto meno noioso. Il podio dei miei miti? Milito, è quello del Triplete. Bobo Vieri, forza della natura. Quindi, Ibra. Unico”