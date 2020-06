"Vinciamole tutte", ADL crede nella grande rimonta: il discorso alla festa SSC Napoli, la reazione di Gattuso

L'edizione odierna di Repubblica svela i contenuti della cena post trionfo Iin coppa Italia organizzata dal capitano della SSC NAPOLI Lorenzo Insigne presso la ocation del ristorante Riserva Roof-Top di Salvatore Maresca, a via Manzoni

«Vinciamole tutte». Perché l’appetito vien mangiando. E quello calcistico di De Laurentiis è stato stuzzicato dalla Coppa Italia. La notte dell’Olimpico dovrà diventare un punto di partenza per il Napoli che si è rilanciato mettendo in bacheca il sesto trofeo tricolore della sua storia. Il presidente ha fissato un obiettivo. « Vinciamole tutte » . Ovvero le restanti dodici partite di campionato. Lo ha fatto venerdì sera. La , dove il Napoli ha deciso di celebrare il trionfo sulla Juventus. Gruppo al gran completo: i giocatori con le rispettive compagne, Gattuso e naturalmente De Laurentiis. Tutti insieme per festeggiare e — perché no — guardare avanti. La rimonta Champions è obiettivamente complicata. Molto dipenderà dall’Atalanta: se stasera dovesse battere il Sassuolo nel recupero, avrebbe un vantaggio di 12 punti sul Napoli. Una montagna da scalare, ma gli azzurri sono ormai abituati alla rincorsa e De Laurentiis spera in un filotto importante per raggiungere il quarto posto. Da qui l’auspicio del presidente che ha trovato la sponda immediata di Gattuso («Faccio gli scongiuri »), al culmine di una serata conclusa con il brindisi e il taglio della torta