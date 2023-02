Festa scudetto Napoli, alberghi e B&B già pienissimi! Ecco per quali date stanno prenotando

Napoli Calcio - Cresce la febbre in città col Napoli primo a +18 e il terzo scudetto della storia azzurra sempre più vicino. Il pensiero va a due date: una prima da individuare in realtà, ovvero quella della matematica, mentre l’altra si rifà al 4 giugno per l’ultimissima giornata con Napoli-Sampdoria che calerà il sipario sul campionato che porterà una festa nello stadio e soprattutto fuori.

Festa scudetto Napoli, assalto ad alberghi e B&B

A tal proposito, come riporta La Repubblica, vanno già a ruba le camere dei B&B e degli alberghi per l’inizio di giugno. Toledo, Quartieri Spagnoli e Plebiscito sono le zone più gettonate ma non mancano i sold out anche a Fuorigrotta. Federalberghi ha previsto un 10% di prenotazioni in più per il periodo di fine campionato.

Mentre si registra un 80% in più per il periodo primaverile. Perché se molti attendono giugno, in tantissimi stanno prenotando anche tra aprile e maggio sperando di ritrovarsi al momento giusto. Si parte dal 30 aprile in particolare passando per tutto il mese successivo fino, appunto, all'inizio dell'estate.