Festa finita, incontro Gasperini-Percassi: arriva la decisione

Calciomercato Napoli - Festa finita in casa Atalanta dopo la storica vittoria dell'Europa League, adesso si può pensare al futuro con Gian Piero Gasperini che è ad un bivio e dovrà scegliere tra Atalanta e Napoli.

Atalanta, Gasperini incontra Percassi e decide

E' solo questione di tempo prima dell'annuncio definitivo riguardo la scelta di Gasperini che può essere decisiva per il futuro. L'allenatore può decidere di restare all'Atalanta (dove ha ancora 1 anno di contratto e sarà offerto un rinnovo) o andare a provare una nuova grande sfida a 66 a Napoli. In base a questa scelta che può partire il nuovo progetto di De Laurentiis e Manna che dopo l'allenatore inizieranno a stilare la squadra per la prossima stagione. Se non sarà Gasperini allora si virerà su Italiano, Pioli o Conte.

Intanto, come rivela Il Mattino, ora che la festa è finita ci sarà l'incontro oggi tra Percassi e Gasperini per convincerlo a restare all'Atalanta. Qualche indizio sembra averlo già dato l'allenatore che ora può seriamente prendere una decisione definitiva, ma la tentazione Napoli è forte. Non serve aspettare lunedì, perché dopo l'incontro di oggi già si saprà se Gasperini sarà l'allenatore dell'Atalanta o del Napoli nella prossima stagione.