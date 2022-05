Festa d'addio Insigne, Repubblica: c'è stata una sola macchia ieri

Napoli Calcio - Festa d’addio di Insigne: nel giorno dell’ultimissimo saluto al capitano, c’è stata solo un piccolo neo ieri come riporta La Repubblica oggi in edicola. Ecco quanto riporta il quotidiano:

L’unica macchia sullo show sono rimasti dunque i soliti fischi delle curve ad Aurelio De Laurentiis. Insigne aveva già annunciato a metà gennaio la sua decisione di trasferirsi in Canada, al Toronto, diluendo così nel tempo i veleni dell’addio. «Questa sarà per sempre la mia casa e ritornerò al Maradona appena possibile, magari da tifoso in curva». La gestione del divorzio è stata alla fine quasi perfetta e nemmeno ieri il capitano ha voluto che ci fossero ombre sul suo divorzio dal Napoli. «Adesso non mi va di parlarne: la società ha fatto le sue scelte e io le mie».