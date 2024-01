"Faremo altri due colpi", CorSport svela il piano di ADL: ecco chi saranno i prossimi acquisti

Calciomercato Napoli - Ieri il Corriere dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis che ha dichiarato che, oltre a Mazzocchi, Traorè e Ngonge, prenderà altri due calciatori per rinforzare il Napoli. Questa mattina il quotidiano svela quali saranno i ruoli in cui interverrà il Napoli in entrata.

Acquisti Napoli gennaio

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: