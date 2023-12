Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport l'affare low cost Faraoni non è da escludere per il Napoli:

"E allora il Napoli continua a tenere in caldo il nome di Davide Faraoni, ormai ex capitano del Verona: il giocatore è in uscita e con l’Hellas si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto a un milione. Affare low cost ma dal rendimento assicurato, prima però si cercherà l’ultimo affondo per Mazzocchi".