Faraoni-Napoli, CorSport: via libera del Verona alla cessione! I dettagli dell'operazione

Calciomercato Napoli. Davide Faraoni si avvicina sempre di più alla maglia azzurra: l'esterno del Verona potrebbe diventare il nuovo vice Di Lorenzo sulla corsia destra, con i due che condividono anche lo stesso agente (Mario Giuffredi, ndr).

Di Faraoni e della trattativa tra Napoli e Verona ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

A 31 anni ha voglia di regalarsi la chance che non ha mai avuto in età matura e il Napoli potrebbe essere l’occasione giusta. La trattativa non è stata ancora impostata, ma le premesse ci sono: da Castel Volturno è stato registrato l’interesse e il Verona ha già dato al giocatore la disponibilità alla cessione, anche in segno di riconoscenza per la professionalità dimostrata negli anni. Per questo, nonostante anagraficamente sia leggermente fuori dai parametri, potrebbero bastare pochi milioni di euro per garantirsi una valida alternativa a destra.