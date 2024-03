Fantasma Zielinski, CorSport sentenzia: Piotr ha ormai la testa altrove

Napoli Calcio - La prestazione di Piotr Zielinski anche ieri non è stata positiva. Il calciatore polacco, lanciato dal primo minuto dal tecnico Francesco Calzona, non ha inciso in alcun modo a centrocampo venedo poi sostituito nel secondo tempo. Sul numero 20 azzurro, il Corriere dello Sport sembra aver preso una posizione abbastanza chiara. Non è un mistero che Zielinski lascerà il prossimo 30 giugno il Napoli per firmare con l'Inter.

Piotr Zielinski Napoli-Torino 1-1

Zielinski firma per l'Inter

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la prestazione di Piotr Zielinski in Napoli-Torino: