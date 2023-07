Fantasma Spalletti, Gazzetta: via da Napoli per eccesso d'amore, mai feeling con ADL! 'Anno sabbatico' lo fa incaz*are di brutto

Ultime notizie Napoli - Un fantasma si aggira incessante su e giù per l’Italia. Al volante del suo Suv. Tra Montaione, Forte dei Marmi, Milano e Lerici, le case di famiglia, Luciano Spalletti viaggia e s’interroga come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Cosa fa al volante? Ascolta canti del Napoli e s’interroga sul suo desiderio. Essendo lui stesso l’oggetto del desiderio. Di tanti. Se glielo chiedi, nega: «Nessuno mi ha mai cercato». Gli arabi lo vorrebbero anche subito. Sono pronti a fargli ponti d’oro, l’Al Ahli, ma non solo. Club italiani e inglesi hanno fatto sondaggi. Spalletti, ascolta, tace, rumina. E s’interroga. Volete farlo incazzare di brutto? Parlategli di “anno sabbatico”. Il Napoli. Luciano ha abbandonato qualcuno e qualcosa che non ci pensava proprio di abbandonarlo. Ha abbandonato un amore per “eccesso di amore”. E di stress. Ha chiuso piuttosto, e risolto consensualmente, i rapporti con un presidente con cui non c’è mai stato feeling e non poteva esserci, considerando i caratteri e i ruoli"