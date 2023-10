Fagioli svela: "E' stato Tonali a suggerirmi il sito illegale su cui scommettere, e fu lui a farmi registrare"

Ma come ha iniziato a giocare Nicolò Fagioli? L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle sue dichiarazioni rilasciate in Procura, riportando alcune delle frasi: "Ho iniziato a Tirrenia nel ritiro dell’Under 21. Fu Tonali, mio amico stretto, che mi suggerì il sito illegale Icebet. Mi capitò di vederlo giocare e gli chiesi cosa stesse facendo. Mi disse che avrei potuto giocare perché non c’erano tracce delle scommesse. Fu Tonali stesso a farmi registrare tramite un account. Non ricordo se fu lui a darmi le credenziali o se fui io a farlo direttamente contattando un referente, persona fisica, via WhatsApp. Inviai un messaggioa questo referente e mi rispose mandandomi username e password per poter iniziare a scommettere".

Da lì, uno tsunami: "Le prime scommesse sul tennis, poi sul calcio". Ma "mai sulla Cremonese o la Juventus". E preferibilmente "scommettevo sulla vincente di una gara o sul risultato under/over, mai sul nome del marcatore o sul risultato esatto". Una puntualizzazione che ha un senso, per la procura federale: marcatore o risultato esatto sono fortemente indiziari di una combine con accordo tra le due squadre. Alla fine, arriva a puntare anche in agenzia. Le ricevute arrivavano tutte su una piattaforma “Treema”: "Mi avevano detto che garantiva la riservatezza".