Fagioli, obiettivo patteggiamento: ecco di quanto verrebbe ridotta la squalifica

Notizie Calcio - Scoppiato lo scandalo delle scommesse, ora è il momento delle squalifiche per i diretti interessati in attesa di approfondire ulteriormente e risalire ad altri nomi coinvolti.

Squalifica Fagioli, cosa accadrebbe col patteggiamento

Come riporta il Corriere della Sera, per quanto riguarda in particolare la posizione di Nicolò Fagioli, la strategia sua e degli avvocati è quella di trattare per un patteggiamento in sede di giustizia sportiva. Accordo che potrebbe arrivare già questa settimana: l’obiettivo, così facendo, sarebbe quello di contenere la squalifica sotto l’anno, a forte di una pena prevista di tre.