Notizie Calcio - Patteggiamento in vista per Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus coinvolto nello scandalo scommesse. Un accordo che permetterebbe all’atleta di incassare una squalifica di 'solo' un anno o poco meno a fronte dei tre che altrimenti rischierebbe.

Fagioli: "Mai scommessu sulla Juventus"

Nel frattempo, come riporta La Repubblica oggi in edicola, il calciatore ha confessato e precisato che non ha “Mai giocato sulla Juve”. L’analisi del suo telefono - rivela il quotidiano - sembra confermare quanto sostenuto.