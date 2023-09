Faccia a faccia Rudi Garcia-ADL: svelate le spiegazioni del tecnico al presidente del Napoli

Ultime news SSC Napoli - C'è delusione fra i partenopei, dopo il brutto ko in casa di Napoli-Lazio. Il Napoli si è liquefatto nella ripresa lasciando campo e punti ai biancocelesti di Maurizio Sarri. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Osimhen non ha inciso, come i suoi compagni di squadra, e adesso è volato in Nigeria con l’obiettivo di voltare pagina al più presto. Se lo augura pure De Laurentiis: c’è stato un breve confronto con Garcia al termine del match contro la Lazio. L’allenatore ha spiegato i motivi del calo ma è convinto di aver intrapreso la strada giusta e lo dimostrerà dopo la sosta. Il presidente ne ha preso atto con tranquillità e attende di rivedere il vero Napoli già contro il Genoa. Sempre con Osimhen al centro del tridente".