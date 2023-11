Faccia a faccia Napoli: Garcia ha convocato giovedì il consiglio dei senatori del gruppo

Momento non facile per il Napoli di Rudi Garcia che punta ad uscire da questa situazione il prima possibile. E' un momento delicato dove la società sta facendo riflessioni e, intanto, l'allenatore, deve appellarsi ai rapporti umani col gruppo squadra.

Napoli: Garcia incontra il gruppo

Napoli - Il Napoli torna a perdere certezze contro l'Union Berlino in Champions League e per questo motivo che giovedì, come riportato dal Corriere dello Sport, che Garcia ha convocato il Consiglio di Saggi del gruppo del Napoli per confrontarsi («è una mia abitudine, l’ho fatto anche in passato»).

I saggi restano misteriosamente secretati (Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa e Zielinski), sono loro quelli che seguono queste riunioni con l'allenatore per confrontarsi. Garcia s’è concesso un pizzico di privacy con quegli uomini che assieme a lui condividono il paradosso: essere ancora, e da appena sei mesi, i campioni d’Italia in carica e non essere (quasi) riconosciuti più come tali.