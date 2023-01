Faccia a faccia Mourinho-Orsato a fine primo tempo Napoli-Roma: il retroscena

Calcio Napoli - Faccia a faccia tra Josè Mourinho ed Orsato all'intervallo di napoli-Roma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella moviola in edicola questa mattina sul giornale. A fare infuriare l'allenatore della Roma è l'episodio che ha visto protagonista Kim che con il gomito alto ha colpito Abraham al 38' del primo tempo. Per Mourinho quello era un fallo da ammonizione.

"Così come al 38’, quando ricadendo in un duello aereo Kim colpisce (pur senza dolo) Abraham sul volto. E sarebbe proprio su quell’episodio che Mourinho, poco prima di rientrare per la ripresa e nel tunnel, chiede spiegazioni a Orsato che argomenta e chiede il perché di alcune proteste dopo «un primo tempo così tranquillo»"