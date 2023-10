Faccia a faccia ADL-Garcia: erano tutti presenti, incontro e telefonate con i calciatori

Napoli - Aurelio De Laurentiis prende ancora una volta la situazione in mano con il Napoli che ora è pronto a ripartire e a farlo con Rudi Garcia in panchina. Basta veleni e reazioni, ora è il momento del riscatto.

Napoli: incontro De Laurentiis Garcia

Al faccia a faccia tra Garcia e De Laurentiis a Castel Volturno, come riportato da Il Mattino, ci sono anche l'ad Chiavelli, il ds Meluso, Edo De Laurentiis e Micheli. E a un tratto si aggiunge anche il manager Mario Giuffredi. Forse per via dello scontro della settimana scorsa per Mario Rui. Tra il procuratore e Garcia c'è subito la stretta di mano chiarificatrice. Sembra davvero esserci un nuovo corso, all'improvviso. Basta veleni, basta reazioni. Il riscatto del Napoli deve venire sopra ogni cosa. Si parla dei calciatori.

De Laurentiis in mattinata ha chiesto di riunire quelli presenti a Castel Volturno. Parla con loro: si appella alla loro forza, allo spirito di gruppo che li ha portati a vincere lo scudetto. Si ferma con Anguissa, Rrahmani e qualche altro. Quando arriva Giuffredi, poi, chiede di poter parlare con Di Lorenzo. È un giro di chiamate per riprendersi il Napoli.