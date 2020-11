Faccia a faccia a Castel Volturno, 3 big del Napoli presi di mira da Gattuso: ecco cosa gli imputa il mister

L'edizione odierna di Repubblica riporta i dettagli in merito al faccia a faccia tra Gattuso e la squadra ieri mattina a Castel Volturno:

"Sono stati i big a fare la differenza, nel bene e nel male. Per questo nel mirino del tecnico azzurro sono finiti soprattutto Mertens, Insigne e Fabiàn Ruiz: usciti dalla scena dopo avere dato spettacolo con le rispettive nazionali e ritornati alla base con la pancia piena.

Buon per tutti che le occasioni per il riscatto arriveranno subito: dopodomani al San Paolo contro il Rijeka in Europa League e ancora di più domenica sera in campionato contro la Roma, sempre a Fuorigrotta. Gattuso spera che la lezione sia servita, ma per non correre altri rischi sta valutando l’ipotesi di trascorrere in ritiro la vigilia di entrambe le prossime partite, per tenere alta la concentrazione del Napoli".

"Ringhio si è comportato finora con i giocatori come un fratello maggiore: non come un padre severo e tanto meno da sergente di ferro, come invece aveva auspicato al momento del suo arrivo in panchina Aurelio De Laurentiis. Il tecnico finora si è limitato ad alternare solo di rado il bastone alla carota, con i provvedimenti punitivi in cui sono incappati Allan ( poi ceduto all’Everton), Lozano, Ghoulam e Mario Rui. L’auspicio in casa azzurra è che non ne servano altri, in particolare nei confronti dei big".