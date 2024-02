Faccia a faccia a Castel Volturno, Calzona si è chiuso nello spogliatoio con la rosa del Napoli: ecco cosa si sono detti

Napoli - Il Napoli continua a non ingranare nemmeno dopo il terzo allenatore cambiato e cade ancora una volta in errori di concentrazione. Perché l'1-1 subito a Cagliari nei secondi finali della partita e in quel modo fanno andare su tutte le furie anche Calzona che ora deve vestire i panni anche di mental coach.

Un momento difficile per il Napoli che con l'arrivo di Francesco Calzona sperava di dare una scossa definitiva alla squadra Campione d'Italia, una cosa che però non è accaduta al momento. Ora il nuovo allenatore dovrà provare a fare qualcosa in più.

Calzona e Osimhen

L'obiettivo è quello di entrare nella testa dei calciatori, perché è lì che c'è il problema secondo Calzona in questo Napoli per alcuni campanelli di allarme dal punto di vista mentale.

Napoli: colloquio di Calzona con la squadra

Non basta analizzare i video degli errori nella partita contro il Cagliari, è necessario anche guardarsi in faccia in casa Napoli anche con l'arrivo del nuovo allenatore Francesco Calzona che nemmeno lui è riuscito col suo approdo in panchina a dare una scossa a livello mentale. Bisognerà quindi lavorarci e farlo subito, perché si entra nel vivo della stagione.

Come riportato da Il Mattino, Calzona vuole crederci e dovrà farlo anche il resto della squadra fino alla fine della stagione. A Castel Volturno dopo Cagliari l'allenatore del Napoli ha vestito i panni del motivatore alla ripersa degli allenamenti.

L'allenatore è sempre più convinto che il blackout dei campioni d'Italia sia figlio di cali di concentrazione e ieri lo ha ribadito alla dirigenza prima di manifestarlo alla squadra. Calzona si è chiuso nello spogliatoio con tutta la rosa del Napoli per rimarcare alcuni concetti ed anche per caricare a dovere il gruppo in vista di un rush finale in cui gli azzurri avranno l'obbligo di provarci. A partire da domani pomeriggio con il Sassuolo. L'allenatore lavora per trasmettere serenità e convinzione al gruppo.