Fabio Cannavaro: "Non sopporto come hanno trattato Zielinski: sembra quasi debba scappare di notte da Napoli. Spalletti avrebbe fatto a pezzi questi 3 calciatori dopo l'Atalanta"

Napoli - Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. L'ex campione del Mondo e capitano della Nazionale ha parlato del momento di difficoltà che sta vivendo la squadra anche sotto la gestione di Francesco Calzona:

"Se trovo degli alibi? Fatico. Il prezzo della presunzione di chi doveva scegliere le persone giuste al posto giusto di chi doveva andare via. Spalletti ha chiesto l'anno sabbatico, ma perché lo ha chiesto? Questo ha consentito a molti calciatori di rilassarsi, assopirsi, sedersi sugli allori. Stando con la Nazionale negli Stati Uniti ho capito ancora di più dei meriti di Spalletti.

Mi immagino cosa sarebbe successo alla ripresa degli allenamenti a Traorè, Anguissa, raspadori per l'errore fatto in occasione del primo gol dell'Atalanta: loro sono immobili, imbambolati, spettatori mentre ben quattro bergamaschi occupano l'area. Li avrebbe fatti a pezzi.

Non sopporto come hanno trattato Zielinski che già, poverino, sembra uno che non c'entra nulla. Uno che per8 anni ha dato l'anima, perché non deve andare via tra gli osanna? Ci manca poco debba scappare da Napoli di notte, quasi di nascosto".