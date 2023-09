Fabio Cannavaro: "Centro Paradiso? Non potevo sopportare andasse in malora, s'è allenato Maradona! Ho un'idea per l'ex centro del Napoli"

Fabio Cannavaro, ex allenatore del Benevento ed ex difensore di Napoli e Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Cannavaro

Fabio Cannavaro, che oggi compie 50 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Che Italia ha visto?

«Una squadra in crescita, nella quale si comincia a vedere la mano di Spalletti, uno dei migliori allenatori a livello internazionale. Il meglio che potevamo sperare per la Nazionale. Per una mezz’ora almeno abbiamo visto una squadra aggressiva e molto dinamica a centrocampo con Locatelli e Frattesi. Quest’ultimo oltre i gol, importantissimi, ha dimostrato di essere in grande crescita. In mezzo, con Barella e recuperando anche il miglior Tonali abbiamo qualità e fisicità ben distribuite. E poi Raspadori che lì davanti non dava riferimenti è stato tatticamente fondamentale per aprire gli spazi».