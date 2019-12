Fabian Ruiz in caduta libera, i quotidiani lo massacrano: non va proprio, l'involuzione continua

Ultime notizie calcio Napoli - Nel complesso tutta la prestazione del Napoli è stata insufficiente, ma quella di Fabian Ruiz è stata la peggiore di tutti. Lo spagnolo sembra ormai involuto. Nessun guizzo e tanta lentezza nelle giocate. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola

CORRIERE DELLO SPORT - 4,5. Morbido, troppo morbido: nell'approccio, nella giocata, nelle sue conclusioni. Secondo tempo da regista: male. L'involuzione continua.

GAZZETTA DELLO SPORT - 4. Non va proprio. Malissimo da mezzala, poi da mediano nessun guizzo.

TUTTOSPORT - 5. Deve affinare il feeling con i compagni di reparto. Col cambio modulo torna a girare.

IL MATTINO - 4,5. Tiene troppo a lungo il pallone nella parte iniziale ed è evidente che il gioco non decolla per questo, il tackle non è mai robusto e la manovra ne risente anche perché va davvero male da interno di centrocampo nel primo tempo, senza cattiveria negli inserimenti. Meglio nel vivo del gioco