Fabian al PSG, CorSport: il Napoli ha già scelto due nomi per sostituire lo spagnolo

Fabian Ruiz al PSG: il Napoli ha pronti due nomi per rimpiazzarlo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive come gli azzurri abbiano già individuato due centrocampisti in grado di sostituire lo spagnolo.

Fabian al PSG: le alternative del Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Gli ultimi sviluppi su Fabian Ruiz, in partenza verso il Paris St. Germain, impongono di cercare subito anche un centrocampista: occhi su Barak del Verona, vecchio pallino, e Lo Celso, in uscita dal Tottenham. La trattativa avviata con i campioni di Francia può facilitare anche la scelta del portiere: in forte ascesa appare dunque la candidatura di Keylor Navas, in partenza da Parigi, rispetto a Kepa del Chelsea".

