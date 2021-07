"Fa sempre la cosa giusta", Il Mattino elogia Insigne dopo la super prestazione contro il Belgio

Notizie Napoli calcio. Decisivo non solo per l'eurogol, ma anche per l'atteggiamento in campo. Ieri Lorenzo Insigne è stato il grande protagonista di Italia-Belgio, così come sottolineato dall'edizione odierna de Il Mattino:

Lorenzo fa sempre la cosa giusta, scarica il pallone rapidamente al compagno più vicino, cambia gioco quando serve, punta l'avversario quando c'è la possibilità e dà più volte palla dentro a Immobile con precisione. E poi Insigne garantisce il solito equilibrio, e sfrutta al meglio lo spazio a disposizione in occasione del gol quando va via puntando dritto per dritto verso la difesa avversaria. Insigne generosissimo anche in fase difensiva e sempre nel vivo del gioco anche nella ripresa quando c'è da rallentare il ritmo mette sul tavolo della partita tutte le sue qualità di palleggiatore.