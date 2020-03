Gianluca Savoldi ha assistito ad Atalanta-Valencia: "Non è stata la partita zero, ancora non c'erano casi in Italia"

Notizie Napoli calcio. Gianluca Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Nativo di Bologna ma cresciuto a Bergamo, ha raccontato di essere stato a vedere Atalanta-Valencia, da molti indicata come la possibile "partita zero" nell'emergenza Coronavirus:

«Con il senno di poi è facile che sia stato così, ma mi sento di dire che è una fake news. Quando si è giocata la gara, infatti, non c’era stato ancora alcun caso di persone positive al Coronavirus in Italia. Il primo caso in Lombardia è stato registrato il 20, mentre la partita di San Siro si è giocata il giorno prima. Nessuno sapeva che il Virus era in Italia. È molto probabile che quell’occasione sia stata fonte di contagi, ma era impossibile prevederlo e sarebbe stato impossibile disporre la gara a porte chiuse. Qualche giorno prima si è giocata anche Atalanta-Roma a Bergamo e quello potrebbe essere stato un altro potenziale focolaio, ma era impossibile prevederlo».